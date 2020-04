Misure regionali anticrisi, attiva la piattaforma telematica. Da oggi le prime domande



Attiva la procedura per il bonus rivolto ai soggetti con figli a carico AOSTA. La piattaforma sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta per presentare le domande di accesso alle misure urgenti previste dalla legge regionale 5/2020 sull'emergenza Covid-19 è attiva. Dalle ore 12 di oggi potranno essere richiesti i bonus per soggetti con figli a carico. Ne hanno diritto le famiglie analgrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 Euro (anno di imposta 2018). Il bonus è di 100 Euro per ogni figlio minorenne (senza limiti di età se disabile). Se i figli a carico sono più di due, il reddito non deve essere superiore a 40.000 Euro. Le domande possono essere presentate esclusivamente in forma telematica registrandosi a misurecovid19.regione.vda.it . Il richiedente deve indicare i propri dati anagrafici, la dichiarazione del reddito lordo del nucleo famigliare riferito all'anno di imposta 2018, il numero di figli a carico e i riferimenti bancari del beneficiario. La registrazione sarà valida anche per richiedere gli altri bonus previsti dalla legge ma per i quali al momento non è ancora possibile fare domanda. "Ad occuparsi dell’istruttoria e del pagamento di tutte le domande sarà la struttura regionale Emergenza Covid-19, che nei prossimi giorni lavorerà in collaborazione con i Dipartimenti interessati per approntare le ulteriori misure previste dalla legge regionale n. 5/2020", si legge in una nota dell'assessorato alle politiche del lavoro.

M.C.