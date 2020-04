Bonus figli, boom di domande sulla piattaforma regionale



In poche ore 600 domande già inviate e 1.300 utenti registrati AOSTA. È boom di domande per il bonus da 100 Euro previsti dalla Regione Valle d'Aosta per i genitori con figli minori e disabili a carico. In poche ore la piattaforma telematica (attiva dalle ore 12) che permette di richiedere l'aiuto economico ha ricevuto 600 domande. Sono stati registrati in totale 1.600 accessi e 1.300 registrazioni. Quella del bonus figli è l'unica misura prevista dalla legge 5/2020 sulle misure urgenti anticrisi per l'emergenza Covid-19 attiva per ora sulla piattaforma creata ad hoc dall'Amministrazione regionale (accessibile da questo link). "L'accesso alle altre misure contemplate dalla Legge regionale n. 5 del 2020, sarà progressivamente disponibile - resa nota attraverso appositi comunicati stampa - secondo un cronoprogramma che proseguirà la prossima settimana, dettato principalmente da esigenze di natura amministrativa, tecnica e informatica, in fase di affinamento", fa sapere in una nota l'Amministrazione regionale. Per informazioni sui contenuti delle misure è possibile telefonare al numero 0165 275409.

E.G.