Coronavirus, in Valle d'Aosta i guariti confermati superano gli infetti attuali



Il bollettino del 29 aprile indica 1.124 casi totali e 137 decessi dall'inizio dell'emergenza AOSTA. Continuano ad aumentare in forma ridotta i casi positivi al Covid-19 registrati in Valle d'Aosta dall'inizio dell'epidemia. Nel bollettino regionale di oggi, 29 aprile, sono indicati 1.124 contagiati, cinque in più rispetto a ieri. La buona notizia è che, rispettando il trend degli ultimi giorni, i guariti sono in costante aumento e i positivi attuali in costante diminuzione e per la prima volta i guariti superano le persone ad oggi infette: 539 i primi (con altre 313 persone guarite clinicamente) e 448 le seconde, con 78 pazienti ricoverati e 5 in terapia intensiva. I decessi invece aumentano ancora: il bollettino di oggi ne indica 137 (70 maschi e 67 femmine), 2 in più rispetto a ieri.

redazione