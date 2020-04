Valle d'Aosta, via libera al bando affitti





Domande dal 4 maggio / scarica il modulo

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi il bando affitti, un contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione erogato su base Isee dei richiedenti.

Rispetto al precedente bando affitti ci sono alcune novità: non c'è scadenza per presentare la domanda, i pagamenti sono anticipati ai proprietari degli immobili con liquidazione quadrimestrale entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della prima domanda con riconoscimento “una tantum” per un periodo arretrato (per le domande presentate entro il 31 agosto 2020, il contributo, in presenza della documentazione richiesta, verrà concesso a partire dal 1° settembre 2019). Inoltre è cambiata la procedura con una semplificazione degli oneri di attestazione del possesso dei requisiti e con la validità nel tempo della stessa prima domanda che non deve essere quindi ripresentata annualmente, ma solo aggiornata in caso di variazioni. Per i beneficiari dello scorso anno sono state ulteriormente semplificate le autocertificazioni che saranno, in ogni caso, oggetto di puntuale verifica da parte degli uffici.

Per poter usufruire dell'aiuto è richiesto come requisito i 4 anni di residenza in Valle d'Aosta. L'importo del contributo erogato mensilmente dipende dall'Isee ed al canone annuo:

Le domande su apposito modulo (scaricabile qui in formato pdf) possono essere trasmesse da lunedì 4 maggio per posta ordinaria o per posta elettronica oppure consegnata negli uffici dell'assessorato alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica in via Promis, ad Aosta. In questo caso bisognerà prendere appuntamento da richiedere a partire dal 30 aprile al numero telefonico 0165 273591 oppure via mail a sostegnolocazione[at]regione.vda.it. Prossimamente dovrebbe essere attivata una procedura on line.

C.R.