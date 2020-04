Aosta, 1° Maggio: Santa Messa in diretta streaming dalla parrocchia dell'Immacolata



Live dalle ore 10.30 AOSTA. Con l'arrivo del mese di Maggio la chiesa santuario di Maria Immacolata dedica alla Regione della Valle d'Aosta una speciale celebrazione liturgica. La Messa sarà officiata senza pubblico come impongono le disposizioni contro la diffusione del nuovo Coronavirus. Aostaoggi.it la trasmetterà in diretta streaming per dare la possibilità ai fedeli di assistere alla celebrazione che saluta l'arrivo del mese mariano. La diretta si terrà venerdì 1° Maggio a partire dalle ore 10.30 >>