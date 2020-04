Coronavirus: in Valle d'Aosta zero morti nell'ultimo giorno. I contagi totali sono 1128



I dati del bollettino del 30 Aprile diffuso dalla Regione

AOSTA. Nessun nuovo decesso nelle ultime quattro ore, quattro casi positivi totali in più rispetto a ieri e 574 guariti: sono i dati del bollettino del 30 aprile diffuso dalla Regione sulla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. Le persone che attualmente risultano positive al virus sono 417, di cui 76 in cura nei reparti ospedalieri Covid e 4 in terapia intensiva. Le persone in via di guarigione sono 328 mentre i morti risultano invariati rispetto a ieri, 137.