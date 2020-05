Coronavirus, per il secondo giorno nessun nuovo decesso in Valle d'Aosta



I casi totali aumentano a 1.133, più della metà è guarita AOSTA. La Regione ha diffuso oggi pomeriggio il sessantanovesimo bollettino dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Ad oggi in Valle d'Aosta risultano 1.133 casi positivi al virus, cinque in più rispetto a ieri, e 137 decessi, un numero stabile negli ultimi giorni. I casi positivi attuali sono 384, in costante calo, e i guariti 612. redazione