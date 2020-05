Coronavirus, la fase 2 al mercato rionale di Aosta



Il capoluogo alle prese con l'inizio della ripartenza AOSTA. Traffico più intenso rispetto alle ultime settimane, famiglie che passeggiano approfittando della bella giornata, aroma di caffè dai bar: in Valle d'Aosta la fase 2 è entrata oggi nel vivo. L'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Renzo Testolin, non è certo un "liberi tutti". Per uscire di casa serve sempre l'autocertificazione e bisogna rispettare in ogni situazione le norme sul distanziamento sociale anche con i parenti, congiunti, fidanzati. La mascherina per stare all'aperto non è obbligatoria, bensì consigliata. Bisogna invece proteggere naso e bocca e indossare i guanti quando non è possibile mantenere la distanza minima di sicurezza e per accedere negli esercizi commerciali e nelle aree di mercato. Al quartiere Cogne di Aosta oggi è proprio giorno di mercato. I clienti si posizionano in fila mantenendo le distanze, tutti hanno indosso la mascherina mentre quancuno è senza guanti, che comunque sono messi a disposizione sui banchi degli ambulanti. Nadia Marquis è occupata a servire i clienti con il suo banchetto di Campagna Amica. "Speriamo di ricominciare bene. Vedremo cosa ci dirà il tempo", ci dice. In attesa di acquistare i suoi prodotti ci sono anche i clienti abituali: un bel segnale che aiuta a passare oltre le difficoltà del periodo. "Io sono un piccolo produttore quindi il danno economico è proporzionale ed è per tutti. Ci dobbiamo adattare", commenta. Vicino alla sua postazione ci sono i venditori provenienti da fuori Valle con un'ampia scelta di piante, fiori colorati, prodotti ortofrutticoli. Marquis, da dietro al suo banchetto su cui campeggiano alcune insalatine e qualche piccolo vaso fiorito, si rivolge al Comune e alla Regione e chiede "un po' di comprensione per noi valdostani. Abbiamo bisogno di maggiore aiuto". Marco Camilli