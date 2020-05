Coronavirus, in Valle d'Aosta +60,1% di decessi



Gli effetti dell'emergenza sanitaria nei dati Istat sull'aumento delle morti AOSTA. Nel mese di marzo 2020 i decessi avvenuti in Valle d'Aosta risultano il 60,1% in più rispetto alla media calcolata tra 2015 e 2019, uno dei dati più alti in Italia. Lo dice il rapporto dell'Istat sulla mortalità nella fase acuta dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Se tra il 20 febbraio ed il 31 marzo mediamente si verificavano 160 decessi calcolando gli anni dal 2015 al 2019, nel 2020 se ne sono registrati 231 di cui 70 attribuiti al nuovo coronavirus. Questo andamento percentuale colloca la nostra Vallée al quarto posto dopo Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. In Italia la variazione dei decessi sfiora il 50% in aumento, ma l'andamento cambia molto a seconda dell'area geografica: il Nord vede un aumento dei decessi del 94,9%, il Centro del 9,1% ed il Sud del 2%. Clara Rossi