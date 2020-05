Valle d'Aosta, in 24 ore un nuovo caso positivo e un decesso per Coronavirus



Sono 139 i decessi nella nostra regione per il virus Covid-19 AOSTA. Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta si sono verificati un solo nuovo caso positivo ed un decesso legato al Covid-19. Nel bollettino di oggi diffuso dalla Regione infatti i casi positivi totali sono 1.143 (erano appunto 1.142 ieri). Attualmente 304 sono positivi al virus, di cui 74 sottoposti a cure ospedaliere e 2 ricoverati in terapia intensiva. I guariti raggiungono quota 700 mentre i morti sono 139. Il decesso più recente è di una donna.