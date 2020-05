Coronavirus, al via le domande per i bonus rivolti agli studenti universitari della Valle d'Aosta



Attivato l'inoltro delle domande tramite la piattaforma telematica regionale AOSTA. Gli studenti universitari valdostani che hanno diritto al bonus previsto dalla legge regionale 5/2020 sulle misure anticrisi per l'emergenza coronavirus potranno presentare domanda di accesso alla misura dalle ore 12 di oggi ed entro il 31 luglio. L'istanza deve essere inoltrata tramite la piattaforma telematica attivata dalla Regione (link) compilando un'autocertificazione con i dati anagrafici, la dichiarazione dell'importo di locazione mensile e gli estremi del contratto di locazione, una copia dela quietanza del pagamento del canone mese di riferimento ed i riferimenti bancari del beneficiario dell'indennizzo (un conto intestato o cointestato o una carta prepagata con Iban intestata allo studente). La misura prevede un bonus di 200 euro al mese per marzo e aprile a favore degil studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentano atenei valdostani o fuori regione e sono titolari di un regolare contratto di locazione o domiciliati in strutture collettive pubbliche o private. L'erogazione del contributo seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda fino ad esaurimento fondi. L'Amministrazione regionale ha pubblicato una F.A.Q. per spiegare nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda (pdf). Per informazioni è possibile inoltre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica misurecovid-19[at]regione.vda.it o contattare il numero telefonico dedicato 0165-273238. E.G.