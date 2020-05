Coronavirus, nessun decesso e tre positivi in più nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 6 maggio AOSTA. Oltre 100 casi testati e 3 nuovi contagiati dal coronavirus scoperti nell'ultimo giorno: sono i dati contenuti nel bollettino odierno della Regione, basato sui dati dell'Usl, sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi totali salgono così a 1.146 mentre le persone attualmente positive al virus diminuiscono da 275 a 258, di cui 50 ricoverati all'ospedale di Aosta e presso la clinica di Saint-Pierre. Tre le persone in terapia intensiva. I guariti sono ad oggi 749. Fermo a 139 il dato sui decessi. Quanto ai controlli svolti dalle forze dell'ordine, la prefettura riferisce per la giornata del 5 maggio 830 verifiche effettuate e 13 sanzioni. redazione