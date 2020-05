Coronavirus, si blocca la nomina della cabina di regia valdostana per la fase 2



Tra i nomi previsti quello dell'ex ministro alla sanità Balduzzi AOSTA. La politica prende altro tempo prima di nominare la cabina di regia che si occuperà di attuare il Piano regionale della salute 2020-2025 e gestire l'aspetto sanitario della fase due dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. La preparazione della bozza della delibera ha subito una interruzione per consentire un più approfondito confronto politico sulle figure da nominare. Nei giorni scorsi erano circolati nomi di spicco come quelli dell'ex ministro della sanità Renato Balduzzi, esperto in diritto costituzionale sanitario e in organizzazione sanitaria, e dell'epidemiologo Fabrizio Faggiano indicati come probabili componenti. Tuttavia non sono mancate perplessità sull'impegno economico necessario e sul coinvolgimento per alcuni troppo limitato di professionisti locali. redazione