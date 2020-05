Nomine regionali in scadenza in enti e istituti



Da luglio le candidature per le posizioni in scadenza nel secondo semestre 2020 AOSTA. Sono aperte le candidature per diverse nomine di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta in società ed istituti pubblici e privati in scadenza nel secondo semestre 2020. Le procedure riguardano un presidente del Cda della casa di riposo J.B. Festaz di Aosta (candidature da presentare entro il 19 luglio); un presidente del Cda e un revisore dei conti dell'Istituto A. Gervasone (entro il 4 agosto); due componenti del comitato scientifico della Fondazione Sapegno (entro il 25 agosto); due consiglieri della Fondazione Viglino (entro il 16 settembre), un consigliere e un componente del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Consorzio Apistico Valle d'Aosta (entro il 22 settembre); un consigliere dell'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (entro il 3 novembre); tre consiglieri e un presidente del collegio dei revisori dei conti, un componente effettivo e un componente supplente in Fondazione Montagna Sicura (entro il 10 dicembre) ed infine tre consiglieri, un presidente comitato revisione, un componente effettivo ed un consigliere supplente della Fondazione Chanoux (entro il 13 dicembre). La documentazione e la modulistica sono a disposizione presso l'Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d'Aosta. redazione