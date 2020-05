L'edizione 2020 di Bicincittà sarà un giro d'Italia social



L'iniziativa dell'Uisp nazionale per discutere di mobilità urbana e biciclette AOSTA. La manifestazione Bicincittà torna anche quest'anno con una formula inevitabilmente diversa rispetto a quella conosciuta fino allo scorso anno. Non ci sarà alcuna pedalata in città a causa della pandemia, bensì una diretta web su Facebook, sulla pagina Uisp nazionale, che proporrà una sorta di giro d'Italia virtuale sul tema della mobilità urbana e della bicicletta con collegamenti da varie città della penisola. Parteciperanno all'evento Vincenzo Manco, presidente nazionale Uips, e Roberto Morassut, sottosegretario per il ministero dell'Ambiente. Con loro anche scrittori e giornalisti. "Il 2020 rende le piste ciclabili della Plaine vere e proprie infrastrutture di trasporto individuale dimostrandone la necessità in epoca di distanziamento sociale", commenta l'Uisp di Aosta. "Uisp, con Bicincittà 2020 virtuale, lancia un messaggio di fiducia e speranza nella ripartenza, ricordando a tutti di rendersi visibili e riconoscibili con l'uso di luci, campanello, retrovisori e catarinfrangenti. A tale proposito le locali Uisp e Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, proporranno sessioni informative a tutti gli utenti". C.R.