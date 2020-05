Coronavirus, 1 caso positivo nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta. 139 i decessi totali



I dati del bollettino regionale dell'8 maggio AOSTA. Un unico nuovo caso di positività al coronavirus è stato scoperto nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta su 297 casi testati. Il dato è inserito nel bollettino dell'8 maggio diffuso dalla Regione. Ad oggi nella nostra regione i deceduti legati al Covid-19 risultano fermi a 139 mentre i guariti salgono a 788. Le persone attualmente positive risultano 224 , di cui 45 ricoverate in ospedale (19 all'ospedale Parini e 26 presso la clinica di Saint-Pierre) e 2 in terapia intensiva. I tamponi effettuati in totale sono 9.280. Per 533 di essi sono in corso le analisi. redazione