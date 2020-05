Valle d'Aosta, sesto giorno senza decessi per coronavirus



Guarite più di 800 persone tra cui un neonato di un mese AOSTA. Cinque nuovi casi positivi al coronavirus sono indicati nel bollettino odierno diffuso nel pomeriggio dalla Regione sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Le persone contagiate dal virus salgono così a 1.157 totali con 139 decessi, un numero invariato dall'inizio di questa settimana. Le persone attualmente positive al virus sono 202, di cui 46 ricoverate nei reparti ospedalieri e 2 in terapia intensiva. I guariti salgono a 816, con un'età media di 55 anni. Il più giovane è un neonato di un mese, il più anziano ha 103 anni. I tamponi complessivamente effettuati nella nostra regione si avvicinano a quota 10.000. redazione