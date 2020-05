La rassegna zootecnica 2020 dell'Arev diventa virtuale



Vinceranno gli animali con il maggior numero di 'mi piace' AOSTA. Le rassegne zootecniche sono tra le tantissime manifestazioni cancellate a causa del Coronavirus. L'Arev comunque non rinuncia a tutte le manifestazioni e propone una rassegna virtuale dedicata alle razze autoctone e agli animali iscritti ai libri geneaologici. L'esposizione e la scelta degli animali avverrà tutto on line. Gli allevatori entro il 31 maggio sono invitati a trasmettere all'Arev le fotografie dei loro "migliori soggetti", uno per razza. Gli scatti saranno poi pubblicati sui profili social appositamente attivati dall'Arev e, in estate, trasmessi in tv. Ognuno potrà votare l'esemplare preferito e gli animali con il maggior numero di "mi piace" saranno dichiarati vincitori in attesa di poterli mostrare fisicalemnete al pubblico e agli allevatori. Possono partecipare alla rassegna gli allevatori con animali iscritti ai libri geneaologici della valdostana pezzata rossa e valdostana pezzata nera e castana per i bovini, ai libri genealogici Saanene e Camosciata delle alpi e ai registri della razza valdostana e alpina comune per i caprini ed al registro anagrafico Razza Rosset per gli ovini. redazione