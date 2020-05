Maltempo, criticità gialla sul territorio regionale



Diramato un bollettino per possibili cadute massi e frane superficiali AOSTA. Il Centro Funzionale regionale ha diramato oggi un bollettino di criticità idrogeologica di livello 1, giallo, per tutto il territorio regionale della Valle d'Aosta. "Considerate le precipitazioni residue e le condizioni di saturazione del terreno per le prossime 12 ore - si legge nell'avviso - si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche". Le previsioni dell'Ufficio Meteo indicano cielo nuvoloso con qualche rovescio sparso fino alla giornata di mercoledì, salvo quache temporanea schiarite specialmente nella mattinata di domani.



redazione