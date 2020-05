Coronavirus, oltre 600 pasti dai ristoranti al personale dell'ospedale di Aosta



All'iniziativa di solidarietà #RistoratoriPerIlParini hanno derito diversi ristoratori

AOSTA. Tra le molte iniziative di solidarietà nate in queste difficili settimane che hanno cambiato il vivere quotidiano c'è quella di un gruppo di ristoratori che si è occupato di consegnare i pasti ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dell'ospedale Parini di Aosta. "Nei periodo dell'emergenza abbiamo consegnato oltre 600 pasti a tutti gli operatori della struttura sanitaria", spiega il gruppo di imprenditori che ha aderito all'iniziativa #RistoratoriPerIlParini e che comprende Locanda Urbana, B63, Sushi Koi, Fruit Koi, Puburger, Oriental Bambù Restaurant, Delizia e Natura, Gelato Pazzo, Bar Cristallo e, come attività di supporto tecnico, Pinsette Aosta di Alessandro Lunardi (gadget) ed HeroBike (mezzi elettrici).. "Finalmente l'emergenza sanitaria sembra volgere al termine" spiegano annunciando lo stop all'iniziativa di consegna dei pasti "ringraziando tutte le attività che vi hanno preso parte e tutti gli operatori sanitari che hanno vissuto questi ultimi due mesi combattendo contro una pandemia senza precedenti". "Termina qui il nostro supporto e mai spenderemo questo momento in campagne marketing - aggiungono -, si è trattato di un momento di solidarietà e vicinanza a chi era sul fronte e ci riproponiamo pronti a intraprendere lo stesso operato qualora, e ci auguriamo di no, sia di nuovo necessario". redazione