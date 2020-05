Coronavirus, un solo caso positivo in più nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta



Meno di 200 le persone attualmente infette. Nessun nuovo decesso da una settimana

AOSTA. Anche oggi la Regione ha diffuso il bollettino quotidiano sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore è emerso un solo caso di contagio in più che porta a 1.158 il numero delle persone infettate dal virus sul territorio regionale. I decessi sono 139, un numero invariato da una settimana. Sempre in aumento i guariti che ad oggi sono 821. Attualmente dunque le persone positive a virus sono 198, di cui 44 ricoverate in ospedale e una in terapia intensiva. redazione