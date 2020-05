La Lega Islamica dona due telemetrie Ecg all'ospedale di Aosta



Saranno utilizzati per monitorare i pazienti della Medicina d'urgenza AOSTA. L'ospedale Parini di Aosta ha ricevuto dalla Lega Islamica Autonoma della Valle d'Aosta due telemetrie per il monitoraggio dell'elettrocardiogramma. Gli apparecchi saranno utilizzati nel reparto di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del nosocomio regionale per il monitorare dodici derivazioni di elevata qualità diagnostica. "L’acquisizione di due nuove telemetrie per monitoraggio ECG - dice il direttore del reparto Stefano Podio - ci permette, soprattutto in un periodo come questo di emergenza sanitaria, di potenziare il nostro numero di letti monitorizzati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Terapia Semi-Intensiva della Medicina d’Urgenza per quei pazienti ad elevata complessità clinica ed assistenziale che necessitano di un monitoraggio ECG e dei parametri vitali continuo". "In questo periodo di emergenza, ogni contributo è importante e apprezzato, perché aiuta non solo nella gestione dell’emergenza ma contribuisce a rendere migliore il sistema della Sanità nel senso più ampio, per il bene di tutta la collettività", aggiunge Podio ringraziando la Lega per la donazione. . redazione