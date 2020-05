Aosta, la parrocchia dell'Immacolata cerca volontari per celebrare le Messe in sicurezza



Le celebrazioni ripartono dal 18 maggio, ma serve personale per gestire l'afflusso dei fedeli AOSTA. La parrocchia dell'Immacolata, al quartiere Cogne di Aosta, cerca volontari per gestire la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in vista della riapertura (parziale) delle chiese. Dal 18 maggio potranno infatti tornare ad essere celebrate le Sante Messe a porte aperte, rispettando però tutte le restrizioni necessarie per contenere la pandemia: i fedeli dovranno rispettare le distanze di sicurezza, gli ingressi in chiesa dovranno essere contingentati e le chiese dovranno essere sanificate. Se le condizioni meteo lo consentiranno, i Padri Oblati della chiesa santuario dell'Immacolata celebreranno le prime messe all'aperto, nel campetto dell'oratorio, dove sarà spostato l'altare e saranno sistemate le sedie opportunamente distanziate. Per farlo servono però volontari che accolgano i fedeli e che vigilino sul rispetto delle disposizioni anticontagio. Gli interessati possono contattare la parrocchia al numero telefonico 0165 263491 entro le ore 15 del prossimo 15 maggio. redazione