Nuove nomine nel Consiglio e nella Giunta della Chambre Valdôtaine



Entrano Marco Bich e Marco Lorenzetti, sostituito Giulio Grosjacques AOSTA. La Chambre Valdôtaine ha effettuato alcune nuove nomine. Entrano a far parte del Consiglio camerale Marco Bich per il settore Turismo e Marco Lorenzetti per il settore Servizi alle imprese in sostituzione rispettivamente del dimissionario Filippo Gérard e di Guido Bertolin. Quest'ultimo rimane in Consiglio, ma in rappresentanza del settore dell'Industria prendendo il posto del dimissionario Giulio Grosjacques. Sempre Bertolin sostituisce Grosjacques anche quale componente della Giunta camerale. "Con questi passaggi si ricostituiscono al completo gli organi camerali - spiega il presidente della Chambre, Nicola Rosset - e si tratta di un passaggio estremamente importante in un momento così delicato come quello attuale, che deve vedere la Camera di Commercio nella sua piena operatività". redazione