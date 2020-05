Coronavirus, salgono a 140 i decessi in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 12 maggio AOSTA. La Valle d'Aosta è attualmente una delle regioni italiane con la più bassa incidenza di nuovi casi di positività al Covid-19. Lo ha spiegato il coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani, snocciolando i dati del bollettino regionale odierno. Dopo una settimana di stabilità, oggi la pubblicazione riporta il decesso di una donna per Coronavirus. Il numero dei morti totali passa così da 139 a 140. L'unico paziente rimasto nella terapia intensiva Covid è stato trasferito nella terapia intensiva "normale" essendo risultato negativo ai test negli ultimi 14 giorni. Ad oggi sono quindi ricoverati 45 dei 188 casi positivi attuali. I casi totali positivi registrati dall'inizio dell'emergenza sono 1160, due in più rispetto a ieri. I guariti sono 832, 11 in più. Altre 84 persone sono indicati come contagiati diventati asintomatici. redazione