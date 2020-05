Dal Forum delle Associazioni familiari due notebook per gli studenti valdostani



I dispositivi consegnati a due alunni che non potevano partecipare alla didattica a distanza AOSTA. Il Forum delle Associazioni familiari ha donato due notebook a due studenti per consentire loro di seguire la didattica a distanza. "Per essere vicini a coloro che si trovano in condizioni di fragilità - spiega il Forum in una nota -, sono state raccolte sul territorio testimonianze di situazioni meritevoli di aiuto e si è intervenuti con concrete azioni di solidarietà. In particolare, è stata accolta la richiesta di due alunni, seguiti dal servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, che erano sprovvisti di adeguati device e non riuscivano a seguire le lezioni e a studiare come gli altri compagni di classe. Per garantire loro la possibilità di accedere alla didattica a distanza, il Forum ha acquistato con i propri fondi due notebook, attrezzati dei software per le esigenze educative e di apprendimento con la collaborazione degli operatori della cooperativa Noi & gli Altri di Aosta". I dispositivi sono stati consegnati dal personale della Guardia di finanza direttamente ai ragazzi. "Questo gesto di sinergica azione di intenti ha consentito di abbattere le distanze imposte dalla pandemia e di garantire il diritto alla studio", conclude il Forum C.R.