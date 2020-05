Coronavirus, 3 nuovi casi positivi e 1 decesso nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta



I dati del bollettino regionale del 13 maggio AOSTA. La Regione ha diffuso oggi pomeriggio il bollettino n. 81 sulla situazione della pandemia da Covid-19 in Valle d'Aosta. Nell'ultimo giorno i casi positivi sono aumentati di 3 a 1.163 totali e si è verificato un nuovo decesso che porta il bilancio delle morti a 141 dall'inizio dell'emergenza,di cui 71 uomini e 70 donne. Attualmente le persone positive al virus sono 177, di cui 38 ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale Parini o della clinica di Saint-Pierre e 139 in isolamento domiciliare. I guariti aumentano a 845. Infine ad oggi nella nostra regione sono stati testati 8.254 casi ed effettuati 10.777 tamponi. redazione