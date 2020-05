Coronavirus, convocato il Comitato regionale di coordinamento per la fase 2



Riunione in videoconferenza per preparare i protocolli di sicurezza per i luoghi di lavoro AOSTA. È convocato oggi pomeriggio, alle 16, il Comitato di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che si occupa della riapertura delle attività produttive e commerciali per la fase 2 dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. "L’obiettivo della video-riunione è di stabilire un serrato calendario di lavori, finalizzato alla validazione dei protocolli “discendenti” per la sicurezza nei differenti ambiti produttivi", spiega l'Amministrazione regionale. Il Comitato di Coordinamento è composto dagli assessori regionali alle politiche del lavoro ed alla sanità, dai direttori della struttura di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e della struttura di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl, dal responsabile Arpa, dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dal comandante dei vigili del fuoco, dai direttori delle sedi Inail e Inps di Aosta, dal presidente del Cpel e dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. C.R.