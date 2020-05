Aumento stipendi dirigenti Usl, l'Azienda sanitaria smentisce: notizie false e tendenziose





L'atto è stato 'interpretato in maniera completamente non veritiera'

L'Azienda Usl comunica che "le notizie diffuse da diversi organi di stampa in data odierna, relative ad un presunto aumento degli stipendi dei direttori dell’Usl sono assolutamente prive di fondamento".

"È stato interpretato in maniera completamente non veritiera, un provvedimento ordinario tecnico emanato dal direttore del personale dell’Usl e finalizzato esclusivamente ad impegnare la spesa per l’anno 2020, al fine dell’erogazione dei compensi definiti, come è noto, da una delibera della Giunta regionale dell’anno 2006 (n. 2822 del 29 settembre 2006)", afferma l'Azienda sanitaria.

"Si specifica che tale provvedimento è invariato dall’anno 2006, come pure, di conseguenza, l’importo degli stipendi in esso stabiliti, che possono essere modificati solo da un ulteriore atto della Giunta regionale. A titolo esemplificativo, si richiama la determina n. 310 dell’08 aprile 2019, esattamente uguale negli importi e nei contenuti alla determina n. 349 del 08 maggio 2020. Si evidenzia, infine, che l’aver accostato il riferito - e assolutamente non veritiero - aumento degli stipendi con la generosità e le donazioni dei cittadini, degli enti, delle associazioni e delle aziende pubbliche e private è gravemente lesivo dell’immagine e della serietà dimostrata dall’Azienda Usl in questa fase emergenziale ed è tanto più grave in quanto non è stata evidentemente verificata la fonte e la veridicità dei contenuti riportati nell’articolo".

"A tal fine è stata richiesta l’immediata rettifica degli articoli, ai sensi della Legge sulla stampa".

Per maggiore chiarezza abbiamo sentito la responsabile del personale dell'Usl, Monia Carlin, che ha confermato come le somme indicate siano un impegno di spesa, ma non corrispondono ad un aumento di stipendio.

Marco Camilli