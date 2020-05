Coronavirus, 1 nuovo caso e 0 decessi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore



La terapia intensiva Covid torna ad accogliere un paziente AOSTA. La Regione ha diffuso oggi il bollettino n. 87 di aggiornamento della situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. Nel primo giorno dopo la riapertura di bar e altre attività commerciali un solo nuovo caso positivo è stati rilevato. I contagiati dall'inizio dell'emergenza salgono dunque a 1.175, di cui 118 attualmente positivi al virus. Dei ricoverati in ospedale ed uno è in cura in terapia in terapia intensiva Covid, un reparto che negli ultimi giorni era rimasto vuoto. I guariti sono 914 (ieri 897). Il numero dei decessi registrati nella nostra regione è stabile a 143 totali. M.C.