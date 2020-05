Coronavirus, 1 nuovo positivo su 300 casi testati in Valle d'Aosta



Meno di 100 le persone attualmente positive al virus AOSTA. Su 300 nuovi casi testati per il Covid-19 nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, una sola positività è stata riscontrata. Nella nostra regione dunque le persone contagiate dal virus risultano ad oggi 1.176, secondo il bollettino diffuso ogni pomeriggio dalla Regione. La pandemia rimane quindi sotto controllo, almeno per ora, e per la prima volta il numero di positivi attuali scende sotto quota cento. Sono 99 per la precisione, di cui 26 ricoverati nei reparti Covid, 1 in terapia intensiva e gli altri 72 collocati in isolamento domiciliare e monitorati. I guariti aumentano a 934, 15 in più rispetto a ieri, con un'età media di 55 anni. I guariti clinicamente, diventati cioè asintomatici e in via di guarigione, sono 56. Stabile ormai da qualche giorno il numero di decessi legati al Covid-19: sono 143. Infine il dato sui tamponi: ad oggi ne sono stati effettuati 13.261. E.G.