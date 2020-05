L'Usl Valle d'Aosta sostituisce due dipendenti dell'organismo che valuta le performance dei dipendenti



On line l'avviso in scadenza il prossimo 19 giugno AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta si appresta a sostituire due componenti dell'Oivp, l'Organismo Indipendente dei Valutazione della Performance dei dipendenti. L'avviso relativo alla procedura è pubblicato on line e dà tempo fino alle ore 12 del prossimo 19 giugno per presentare la domanda. Le figure in scadenza, che devono essere sostituite, sono il Presidente ed un componente. È richiesta esperienza nel campo della valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con riferimento al settore della sanità. L'Organismo è costituito da tre componenti esterni all’Azienda, così da garantire la pluralità delle competenze professionali e l’assoluta indipendenza nelle decisioni e nella valutazione. Questi tre professionisti devono essere iscritti in un apposito elenco nazionale e devono possedere determinati requisiti, previsti dalla legge.



E.G.