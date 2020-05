Valle d'Aosta, 300 tamponi analizzati e 0 positività al Covid-19 nell'ultimo giorno



I dati del bollettino del 23 maggio

AOSTA. Su quasi trecento tamponi analizzati nelle ultime ventiquattro ore in Valle d'Aosta, nessuna nuova positività al Coronavirus è stata individuata. Nella nostra regione dunque le persone infettate rimangono 1.777, secondo quanto indicato dal bollettino regionale odierno. I casi attualmente positivi sono 86, di cui 23 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva, e i guariti sono 948 cioè quattro in più rispetto a ieri. Anche nell'ultimo giorno non si è verificato alcun nuovo decesso collegato al virus. Il numero dei morti è quindi fermo a 143, 72 uomini e 71 donne con un'età media di 83 anni. redazione