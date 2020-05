Valle d'Aosta, i positivi al Covid-19 aumentano di 2; nessun nuovo decesso



Primato per casi testati rispetto alla popolazione (8,9%) - I dati del bollettino del 26 maggio AOSTA. Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta su 67 persone testate. Ad oggi i contagiati dal virus risultano 1.181 di cui 969 sono nel frattempo guariti (ieri erano 960). Nel bollettino regionale n° 93 non sono indicate nuove morti legati alla pandemia: il totale rimane quindi fermo anche oggi a 143, 72 maschi e 71 femmine. Le persone attualmente positive sono 69 (erano 76 ieri) di cui 17 ricoverate nei reparti dedicati dell'ospedale Parini o della clinica di Saint-Pierre e 1 in terapia intensiva. Come precisato in una nota dalla Regione, ad oggi, l’indice di contagio R(t) misurato degli ultimi 15 giorni è di 0.6. Inoltre la Valle d’Aosta mantiene il primato per casi testati/popolazione, con una percentuale pari all'8,90.

C.R.