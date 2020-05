Covid-19, quasi mille i guariti in Valle d'Aosta. I decessi fermi a 143



I dati del bollettino regionale del 30 maggio

AOSTA. Nell'ultimo giorno 169 persone sono state sottoposte al test per il Covid-19 in Valle d'Aosta e una sola è risultata positiva. Secondo quanto riportato nel bollettino regionale diffuso oggi, i casi di contagio noti nella nostra regione sono 1.183 di cui 53 attualmente infetti (-9 rispetto a ieri). Di questi 13 sono in cura all'ospedale Parini e 40 assistiti a domicilio. I guariti salgono a 987 (+10). Altri 36 contagiati sono diventati asintomatici e sembrano quindi in via di guarigione. Anche nell'ultimo giorno non si sono verificati decessi. Al momento quindi la conta dei morti è ferma a 143, 72 uomini e 71 donne. redazione