Regione, riaperte le domande per l'assunzione di escavatoristi



Domande entro il 24 giugno preferibilmente on line AOSTA. Da oggi sono riaperti i termini le domande di partecipazione alla procedura selettiva integrativa, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato stagionale di operai idraulico-forestali con profilo di escavatorista per i cantieri forestali della Regione Valle d'Aosta. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per mercoledì 24 giugno alle ore 14. L'avviso di selezione è disponibile sul sito della Regione (link qui) insieme alla relativa modulistica, eventualmente reperibile anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale situati a Quart, loc. Amérique 127/A. La domanda andrà presentata preferibilmente tramite fax (inoltrare allo 0165/776234), tramite servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) vista l'emergenza Covid-19. Per la consegna a mano si consiglia di prendere appuntamento tramite il recapito telefonico 0165-776207 e di recarsi negli uffici regionali muniti di mascherina. Clara Rossi