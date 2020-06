Covid-19, per il secondo giorno nessun nuovo caso in Valle d'Aosta



Mille i guariti e 44 le persone attualmente positive AOSTA. La Regione ha diffuso anche oggi il quotidiano bollettino sulla situazione dell'emergenza nuovo coronavirus in Valle d'Aosta. I numeri, forniti dall'Usl, indicano per il secondo giorno consecutivo l'assenza di nuovi casi positivi (57 le persone testate tra ieri ed oggi, 77 quelle testate tra l'1 e il 2 giugno). I contagiati noti rimangono quindi ad oggi 1.187. I guariti raggiungono quota mille (+2 nelle ultime ventiquattro ore) e le persone attualmente infette scendono quindi a 44, di cui 9 (ieri erano 10) in cura all'ospedale Parini e le restanti in isolamento domiciliare. Il numero di decessi è fermo ormai da qualche settimana a 143. Il bollettino indica infine 91 analisi in corso su nuovi tamponi. Marco Camilli