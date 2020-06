Coronavirus, nessun nuovo caso in Valle d'Aosta; 35 i positivi attuali



Sette le persone in cura in ospedale AOSTA. Non ci sono nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo i dati del bollettino regionale diffuso oggi. Rispetto a ieri c'è un guarito in più, 1.012 in totale, e le persone attualmente positive scendono quindi a 35. Sette sono ricoverate all'ospedale Parini di Aosta e le altre 28 sono in isolamento domiciliare. I pazienti guariti clinicamente (diventati asintomatici) sono 27; fermo a 144 il numero di decessi legati alla pandemia, di cui 90 avvenuti in ospedale e 54 sul territorio. Ad oggi risultano effettuati 15.910 tamponi su 12.385 persone (50 in più rispetto a ieri); 86 sono le analisi in corso. redazione