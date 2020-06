Coronavirus, nell'ultimo giorno nessun caso positivo e +8 guariti in Valle d'Aosta



Sono 27 le persone attualmente positive al Covid-19 AOSTA. La Regione ha diffuso anche oggi il quotidiano bollettino sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Nell'ultimo giorno, con 51 persone testate, non risultano nuovi casi positivi; le persone attualmente infette sono 27 (ieri 35) di cui 7 ricoverate in ospedale ad Aosta e le altre in isolamento domiciliare. Il numero di morti è fermo a 144, i guariti salgono a 1.020 (+8 nell'ultimo giorno). C.R.