Nel centro di Aosta un flash mob sulla scuola



Genitori e bambini in piazza Chanoux dalle ore 16 AOSTA. È in programma oggi pomeriggio nel centro di Aosta un flash mob dedicato alla scuola. In piazza Chanoux sono invitati a radunarsi (rispettando le regole anticontagio) genitori e bambini con slogan e striscioni sulla ripresa delle scuole a settembre. L'appuntamento è alle ore 16. redazione