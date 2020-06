Un canale telematico per il comunicare con il Dipartimento regionale Agricoltura



Gli utenti possono chiedere informazioni e segnalare disservizi AOSTA. Vista la situazione di emergenza sanitaria, il Dipartimento Agricoltura ha attivato un canale telematico raggiungibile dal sito ufficiale della Regione (link) per comunicare con gli utenti. Il servizio consente di richiedere informazioni, segnalare disservizi e inviare osservazioni anche in forma anonima. Il canale, spiega l'assessorato all'agricoltura, vuole essere un utile strumento per facilitare il confronto e lo scambio di informazioni sulle tematiche afferenti le attività del Dipartimento, soprattutto in un momento come quello attuale caratterizzato da un limitato accesso agli uffici. In base agli argomenti chiesti dagli utenti la sezione sarà arricchita con una faq per fornire risposte sulle domande più frequenti. C.R.