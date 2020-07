Cambiato il regolamento regionale del trasporto disabili per i centri estivi

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha modificato il regolamento per l'utilizzo del servizio trasporto disabili stabilendo che, per gli utenti dei centri estivi, il servizio possa essere utilizzato durante il periodo estivo 2020 senza dover ricorrere ai viaggi di tipo personale.

"Tale variazione - spiega l'assessorato regionale al turismo - permette agli utenti di recuperare i servizi di trasporto non usufruiti durante il periodo di sospensione delle attività dei centri diurni per disabili per l’emergenza sanitaria, senza intaccare i viaggi cosiddetti personali, limitati in numero".

"La chiusura prolungata dei centri disabili ha generato dei risparmi nel trasporto che abbiamo voluto mettere a disposizione degli stessi utenti e delle loro famiglie prevedendo, per quest'estate, la possibilità di utilizzare il trasporto per i centri estivi senza intaccare il numero dei viaggi personali - afferma l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy -. Una giusta attenzione politica ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie che, dopo questo periodo emergenziale, hanno bisogno di ritrovare luoghi di socialità e di sostegno".







redazione