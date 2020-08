Energia rinnovabile, Cogne Acciai Speciali firma un accordo con Edison

AOSTA. Cogne Acciai Speciali ha firmato con Edison un accordo per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'intesa sottoscritta permetterà allo stabilimento aostano di coprire il 6 per cento dei consumi con energia "green" proveniente in primis dall'idroelettrico.

"La Cogne Acciai Speciali conferma il proprio impegno in tema di sostenibilità soprattutto per quanto riguarda l'impiego di energia green e di risparmio energetico", annuncia l'acciaieria in un comunicato.

L'azienda ricorda alcuni interventi già effettuati come il revamping di uno dei forni di riscaldo billette e l'inserimento di una nuova caldaia a vapore che hanno abbattuto il consumo di metano rispettivamente del 45% e 15%; l'uso di veicoli elettrici per gli spostamenti del personale all'interno dello stabilimento; la sostituzione di un impianto di riscaldamento in un capannone.

Nell'anno in corso inoltre la Cas prevede di sostituire l'illuminazione tradizionale con impianti a led e di utilizzare un sistema di rilevatori di presenza per illuminare le aree sotterranee solo quando è necessario, riducendo così i consumi.

