Scuola, pubblicato l'avviso per l'offerta formativa dei docenti 2020/2021

AOSTA. Sul portale scolastico valdostano Webecole l'Amministrazione regionale ha pubblicato un avviso per la presentazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa destinate ai docenti per l'anno scolastico 2020/2021.

L'Avviso è rivolto ad Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, soggetti pubblici e privati, soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati e altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca no profit, cooperative sociali.

Le attività possono riguardare laboratori, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studio e corsi articolati in più giornate e saranno inserite nel Catalogo dell'offerta formativa 2020-2021 destinato ai docenti, che potrà essere consultato on line per completare e arricchire l’offerta formativa regionale.

redazione