Rimborso biglietti ferroviari, domande dal 17 agosto

AOSTA. A partire da lunedì prossimo, 17 agosto, i residenti in Valle d'Aosta potranno presentare in Regione le domande per la gratuità del servizio ferroviario tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020.

Il rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati può essere richiesto per ora tramite Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web della Regione (link) in attesa dell'attivazione del servizio sulla piattaforma regionale dedicata alle misure di sostegno per l'emergenza Covid-19.

"La gratuità del trasporto ferroviario per la tratta Aosta-Torino va a completare il quadro di azioni già messe in campo per garantire mezzi pubblici sicuri e gratuiti ai cittadini valdostani, sia su gomma sia su ferro", commenta l'assessorato regionale dei trasporti.

