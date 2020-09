Presentata una seconda istanza di fallimento del Casinò di Saint-Vincent

SAINT-VINCENT. Una seconda istanza di fallimento della Casinò de la Vallée Spa è stata depositata in tribunale ad Aosta dopo quella della procura.

A presentarla sono stati i legali della società Valcolor Srl di Sarre e della De Vere Concept Srl alla quale negli anni scorsi fu affidata l'organizzazione e la promozione di eventi nella casa da gioco valdostana.

La richiesta di fallimento si incastra in un periodo delicato per la casa da gioco. La prossima settimana ci sarà l'udienza prefallimentare per l'istanza che la procura presentò nell'ottobre 2018, prima dell'omologazione del concordato che però la Corte di Appello di Torino ha recentemente revocato.

Le due istanze di fallimento potrebbero a questo punto essere riunite.

M.C.