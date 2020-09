Il Traforo del Gran San Bernardo chiude temporaneamente al traffico



AOSTA. Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre il Traforo del Gran San Bernardo rimarrà chiuso per alcune ore per alcuni test. La società Sisex ha infatti in programma di svolgere delle prove di funzionamento della nuova galleria di servizio e sicurezza quindi il traffico sarà fermato dalle ore 22.00 alle ore 1.00.

I veicoli leggeri e gli autobus che dall'Italia si spostano in Svizzera e viceversa potranno utilizzare il Colle del Gran San Bernardo.

redazione