Valle d'Aosta, oggi il rientro in classe per 17mila studenti

PONTEY. Pontey, unico comune "zona rossa" della Valle d'Aosta durante la fase acuta dell'emergenza coronavirus, è stato scelto dall'assessore all'istruzione Chantal Certan per inaugurare questa mattina il nuovo anno scolastico 2020/2021. Nelle scuole primarie è stata organizzata una cerimonia all'aperto, con mascherine e distanziamento di sicurezza, per celebrare il rientro a scuola e il ritorno ad una didattica in classe dopo i mesi di lezione a distanza in chiusura del precedente anno scolastico.

La campanella oggi è suonata per oltre 17mila studenti valdostani alla prese con nuove regole di comportamento.

Sullo sfondo del ritorno in classe rimangono le tante incertezze legate all'epidemia e le polemiche sulla copertura effettiva delle cattedre.

E.G.