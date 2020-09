Savt, invito agli elettori: votare per difendere l'autonomia

AOSTA. "Andare a votare e esprimere la propria preferenza per quelle liste e quelle persone che possano realmente, nei fatti e non nelle parole, difendere e sostenere la nostra Autonomia e il nostro Statuto Speciale": questo l'invito rivolto dal Savt a pochi giorni dall'election day.

"Possiamo sicuramente sostenere che vi è un punto sul quale tutte le liste sono d'accordo: la difesa della nostra autonomia", dice il Savt. Tuttavia non mancano schieramenti che "hanno messo l'autonomia come punto fermo dei programmi elettorali con i quali si presentano agli elettori, salvo poi cadere talvolta in contraddizione con se stessi all'interno degli stessi programmi".

"Addirittura - prosegue il Syndicat- anche i leader dei partiti nazionali, compresi quelli notoriamente più centralisti, hanno preso chiaramente posizione in tal senso e si sono impegnati a valorizzare il nostro particolarismo. Tutto questo non può che farci piacere visto che come Savt siamo fermamente convinti che solo ripartendo dal nostro Statuto Speciale di Autonomia si possa guardare con fiducia al futuro. Bisogna lasciarsi definitivametne alle spalle gli ultimi anni caratterizzati da scandali e crisi e ripartire da quelle che sono le nostre radici e la nostra storia".

C.R.