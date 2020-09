Il parco megalitico chiude per la costruzione di una passerella sospesa

AOSTA. L'area megalitica di Aosta rimarrà chiusa per due mesi in autunno per lavori. Si tratta di un cantiere previsto dal secondo lotto dell'intervento di allestimento museale del sito preistorico.

Il progetto prevede la realizzazione di una passerella sospesa interna di collegamento tra il futuro ingresso museale e la zona del bookshop ad ovest, dove attualmente c'è la biglietteria. La passerella sarà composta da una struttura reticolare portante e avrà una luce di 40 metri. Sovrasterà l'ampia area archeologica e il percorso di visita.

"Oltre agli evidenti e notevoli rischi che tale interferenza comporta per gli operatori e i visitatori, la qualità di fruizione del museo sarebbe compromessa dalle polveri e dal rumore che inevitabilmente i lavori generano", spiegano gli uffici regionali. Per questo motivo l'area chiuderà da 1° ottobre fino al 30 novembre, periodo in cui l'affluenza di visitatori è minore.







redazione